٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83648316
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مدير شؤون الطلاب غير الإيرانيين:

الجامعات الإيرانية تستقبل طلابا من 129 بلدا

الجامعات الإيرانية تستقبل طلابا من 129 بلدا

طهران/ 26 كانون الثاني/ يناير / ارنا - قال مدير عام شؤون الطلبة غير الإيرانيين في منظمة شؤون الطلبة: إن الجامعات الإيرانية تستقبل الطلاب من 129 بلدا في جميع أنحاء العالم، ويدرس أكثر من 40 ألف طالب أجنبي في إيران وفقا لإحصائيات شهر سبتمبر .

وقال "عبد الحميد علي زاده"، متحدثاً إلى مراسل إرنا اليوم الأحد، إنه في حين أن قدرات جامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد أكبر من هذا ، منوها إلى أن: 50 ٪ من الطلبة الأجانب هم طلاب دراسات عليا ، حيث يدرس 34 بالمائة منهم في مرحلة الماجستير و16 بالمائة في مرحلة الدكتوراه.

اللغة الفارسية اكثر الفروع اقبالا من قبل الطلبة الأجانب

وقال مدير شؤون الطلاب غير الإيرانيين في منظمة شؤون الطلبة، في إشارة إلى الفروع الدراسية للطلبة الأجانب، إن اللغة والأدب الفارسي هي اكثر الفروع اقبالا من الطلاب الأجانب، وتليها هندسة الكمبيوتر ودورة تعليم اللغة الفارسية بالمراتب التالية.

انتهى

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