حجم التجارة الخارجية تخطى حدود 72 مليار دولار

في حديثه للصحفيين اليوم الأحد، أشار "مهدي مير أشرفي" الى اليوم العالمي للجمارك وقال : اطلقت منظمة الجمارك العالمية، كما هي عادتها، تسمية العام الجاري " جمارك عام 2020 - تعزيز استقرار الشعوب والازدهار الاقتصادي والبيئة".

كما أشار رئيس إدارة الجمارك الإيراني إلى الأنشطة الدولية للجمارك الإيرانية وقال: بدأنا تجربة الإلكترونية العالمية مع تركيا وأذربيجان، والتي تم تكريمها في جنيف.

وقال رئيس الجمارك الإيراني : على الرغم من العقوبات الاقتصادية والتجارية القاسية والإرهابية الأمريكية ضد إيران، فقد تم تسجيل أكثر من 72 مليار دولار في التجارة الخارجية خلال الاشهر الـ 10 الماضية ، بما في ذلك 35.5 مليار دولار في الصادرات و 36 مليار دولار في الواردات.

قيادة البتروكيماويات في التصدير

ووفقا للمسؤول ، بلغت الواردات نحو 19 مليون طنا من السلع الأساسية، وكذلك البتروكيماويات بقيمة 15.8 مليار دولار ، وهو ما يمثل 44 ٪ من حصة قيمة الصادرات.

وقال مير اشرفي عن شركاء إيران التجاريين الرئيسيين: الصين بأكثر من 8 مليار دولار والعراق 8 مليار دولار وتركيا 4.1 مليار دولار والإمارات 3.7 مليار دولار وأفغانستان 1.9 مليار دولار ، أهداف التصدير الرئيسية.

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