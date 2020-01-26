٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١:٠٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83648585
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رئيس جمارك إيران:

حجم التجارة الخارجية تخطى حدود 72 مليار دولار

حجم التجارة الخارجية تخطى حدود 72 مليار دولار

طهران/ 26 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال رئيس إدارة الجمارك الإيرانية، إنه على الرغم من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية القاسية ضد إيران ، تم تسجيل أكثر من 72 مليار دولار في التجارة الخارجية في الأشهر العشرة الأولى من العام الايراني الجاري (بدا 21 مارس).

في حديثه للصحفيين اليوم الأحد، أشار "مهدي مير أشرفي" الى  اليوم العالمي للجمارك وقال : اطلقت منظمة الجمارك العالمية، كما هي عادتها، تسمية العام الجاري " جمارك  عام 2020 - تعزيز استقرار الشعوب والازدهار الاقتصادي والبيئة".

كما أشار رئيس إدارة الجمارك الإيراني إلى الأنشطة الدولية للجمارك الإيرانية وقال: بدأنا تجربة الإلكترونية العالمية مع تركيا وأذربيجان، والتي تم تكريمها في جنيف.

وقال رئيس الجمارك الإيراني : على الرغم من العقوبات الاقتصادية والتجارية القاسية والإرهابية الأمريكية ضد إيران، فقد تم تسجيل أكثر من 72 مليار دولار في التجارة الخارجية خلال الاشهر الـ 10 الماضية ، بما في ذلك 35.5  مليار دولار في الصادرات و 36 مليار دولار في الواردات.

قيادة البتروكيماويات في التصدير

ووفقا للمسؤول ، بلغت الواردات نحو 19 مليون طنا من السلع الأساسية، وكذلك البتروكيماويات بقيمة 15.8 مليار دولار ، وهو ما يمثل 44 ٪ من حصة قيمة الصادرات.

وقال مير اشرفي عن شركاء إيران التجاريين الرئيسيين: الصين بأكثر من 8 مليار دولار  والعراق 8 مليار دولار وتركيا 4.1 مليار دولار  والإمارات 3.7 مليار دولار  وأفغانستان 1.9 مليار دولار ، أهداف التصدير الرئيسية.

انتهى

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