٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١:٢٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83648657
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منتخب فتيات ايران لكرة الصالة یحقق فوزه الثالث ضمن بطولة "كافا" الدولية

منتخب فتيات ايران لكرة الصالة یحقق فوزه الثالث ضمن بطولة "كافا" الدولية

طهران/ 26 كانون الثاني/ يناير/ ارنا– حقق المنتخب الايراني لفتيات كرة الصالة تحت 20 عاما ضمن بطولة "كافا" الدولية في طاجيكستان فوزا ساحقا على منتخب تركمنستان.

واستطاع المنتخب الايراني لفتيات كرة الصالة تحت 20 عاما ضمن بطولة "كافا" الدولية في طاجيكستان وفي مباراته الثالثة الفوز وبجدارة على منتخب تركمنستان وبنتيجة 12 -0 .

وکان المنتخب الايراني قد فاز في المبارتين السابقتين على كل من منتخب طاجيكستان وافغانستان.

و قالت مدربة المنتخب الايراني "نيلوفر اردلان" ان بطولة كافا تقام لاول مرة في رياضة كرة الصالة للفتيات بمشاركة منتخبات كل من ايران واوزبكستان وتركمانستان وافغانستان والبلد المضيف طاجيكستان.

وبينت ان مبارايات البطولة تقام بشكل دوري وفي مجوعة واحدة خلال الفترة من 24 الى 29 كانون الثاني/ يناير الحالي.

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