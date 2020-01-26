ايران تنتج نظام نانوي لتنقية الهواء دون الحاجة الى مرشحات

وافاد مراسل وكالة ارنا نقلا عن لجنة تنمية تقنيات النانو ان شركة " ايواز اريان كستر" تمكنت من استخدام خصائص التحفيز الضوئي لجسيمات TiO2 النانوية لانتاج نظام نانوي لتنقية الهواء دون الحاجة الى مرشحات وبأمكانه ازالة الملوثات البيئية ومسببات الامراض .

وقالت المديرة التنفيذية للشركة " عذراء عطائي" ان انتاج هذا النظام استغرق ستة سنوات من البحوث المشتركة بين الشركة وجامعة الزهراء وان هذا النظام يمتاز بخصائص ازالة الملوثات البيئية ومسببات الامراض باستخدام شبكات ألومينيوم مشربة بجسيمات TiO2 للقضاء على الجسيمات المحمولة بالهواء.

وقالت عطائي تم اختبارالنظام والتحقق من سلامته وذلك في العديد من المراكز العلمية مثل معهد باستور واکتساب النظام على شهادة القياس النانوي من لجنة تنمية تقنيات النانو الایرانیة .

واضافت: ان هناك نموذجا اجنبيا للنظام ولكنه يستخدم ذرات ايونية ولكن النظام الايراني يستخدم فيه الذرات بمقياس نانوي وبالتالي فانه يعمل افضل من مثيله الاجنبي بمقدار 20بالمائة فضلا عن سعره المتدني.

انتهى**م م**