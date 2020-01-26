توقيع مرسوم يسمح للصهاينة بزيارة السعودية

ووفق ما ذكرته المواقع العبرية، فان زيارة السعودية لن تكون ممكنة إلا في حالتين - للعبادة الدينية او فتح علاقات تجارية.

وتم تنسيق قرار ديري مع الدوائر الامنية ومجلس الأمن القومي والأطراف الأخرى ذات الصلة.

وسيتم الحصول على تصريح مغادرة الى المملكة العربية السعودية في الحالات التالية: أولاً ، المغادرة للعبادة الدينية أثناء فترة الحج. ثانياً، فتح علاقات تجارية أو البحث عن الاستثمار لمدة تصل إلى 9 أيام.

وكان المواطنون العرب الذين يحملون هوية صهيونية يحصلون على تأشيرة الحج من خلال جواز سفر اردني يمنح لهم لسفرة واحدة.

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