الخارجية العمانية تعلن عن مباحثات مرتقبة في طهران بين "بن علوي" و"ظريف"

واوضح المصدر نفسه، انه في إختتام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، يجتمع بن علوي اليوم في طهران بظريف، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت لوزير الخارجية العماني مباحثات متتالية خلال الشهر الماضي في طهران، اخرها جرت الثلاثاء الماضي مع نظيره الايراني، فضلا عن لقاء الوزيرين الايراني والعماني قبل 3 اسابيع على هامش منتدى طهران للحوار.

وفي المقابل، اجرى ظريف قبل اسبوعين وعلى هامش مراسم تشييع الفقيد السلطان قابوس في مسقط، مباحثات مع السلطان العماني الجديد "هيثم بن طارق" وغيره من كبار المسؤولين في هذا البلد؛ فضلا عن لقائه في 17 كانون الثاني / يناير الحالي، مع نظيره العماني يوسف بن علوي بمسقط وفي طريق العودة من الهند.

انتهى ** ح ع