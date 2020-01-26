ايران وعمان تؤكدان على مواصلة التعاون لضمان الامن الملاحي للجميع

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان وزير الخارجية العماني "يوسف بن علوي" وفي طريق عدوته اليوم الاحد من منتدى دافوس للحوار، اجرى زيارة قصيرة لطهران حيث مباحثاته مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف".

واستعرض الجانبان العماني والايراني في لقائهما اليوم، القضايا الثنائية والاقليمية لاسيما تعاون البلدين في مضيق هرمز.

وفيما اكدا على استمرار التعاون الايراني العماني والمشاورات الثنائية من اجل حماية الامن الملاحي وضمان امن الطاقة، وجّه كل من ظريف وبن علوي دعوة الى جميع الاطراف (المعنيين) بان يتبنوا ادواراً بناءة في هذا المسار.

وكان الخارجية العماني اعنت اليوم الاحد في حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن لقاء مرتقب بين "الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، في طهران، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".

واوضح المصدر نفسه، ان الجانبين سيبحثان في العلاقات الثنائية والأوضاع الاقليمية وعلى وجه الخصوص أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت لوزير الخارجية العماني مباحثات متتالية خلال الشهر الماضي في طهران، اخرها جرت الثلاثاء الماضي مع نظيره الايراني، فضلا عن لقاء الوزيرين الايراني والعماني قبل 3 اسابيع على هامش منتدى طهران للحوار.

وفي المقابل، اجرى ظريف قبل اسبوعين وعلى هامش مراسم تشييع الفقيد السلطان قابوس في مسقط، مباحثات مع السلطان العماني الجديد "هيثم بن طارق" وغيره من كبار المسؤولين في هذا البلد؛ فضلا عن لقائه في 17 كانون الثاني / يناير الحالي، مع نظيره العماني يوسف بن علوي بمسقط وفي طريق عودته من الهند.

انتهى ** ح ع