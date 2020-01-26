اللاعب الإيراني "صالح أباذري" يحرز الميدالية البرونزية 

وبدأت منافسات بطولة الدوري العالمي الممتاز للكارتيه في باريس منذ يوم الجمعة الماضي 24 كانون الثاني/يناير بمشاركة 703 لاعبي كاراتيه من 92 بلدا لتختتم اعمالها اليوم الأحد.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المسابقات تقام في اطار تصنيف الاتحاد العالمي من أجل حجز بطاقة التأهل الى الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو، حيث شارك المنتخب الإيراني في قسمي السيدات والرجال بهذا الحدث الرياضي.

وتجري منافسات التصفيات والنهائيات اليوم الأحد.

وفاز "صالح أباذري" في منافسات التصفيات لوزن فوق 84 كغ رجال على غريمه السعودي "طارق حمدي" الحائز على ذهبية آسيا 2019 بنتيجة 3-0 ليتقلد برونزية الدوري العالمي للكارتيه -1 في باريس.

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