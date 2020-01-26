اللاعب الايراني عسكري يحصد ذهبية الدوري العالمي للكارتية – 1 في باريس

وبدأت بطولة الدوري العالمي للكارتيه - 1 في باريس منذ يوم الجمعة الماضي 24 كانون الثاني/يناير بمشاركة 703 لاعبين من 92 بلدا، وتنتهي بمرحلتیها التصفيات والنهائيات اليوم الاحد.

هذه المسابقات تجري في اطار تصنيف الاتحاد العالمي للكاراتية من أجل الحصول على بطاقة التأهل الى الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو، حيث يشارك المنتخب الإيراني في فئتي السيدات والرجال بهذا الحدث الرياضي العالمي.

وخلال مرحلة التصفيات النهائية استطاع اللاعب الايراني بهمن عسكري للوزن دون 75 كغ، ان يتفوق على خصمه الفرنسي "لوغان داكستا" بنتيجة 4-0 والفوز بالميدالية الذهبية لهذه المنافسات؛ مما جعله على اعتاب التاهل الى العاب طوكيو الاولمبية 2020.

ياتي ذلك عقب فوز لاعب الوزن الثقيل الايراني "صالح أباذري" على غريمه السعودي "طارق حمدي" الحائز على ذهبية آسيا 2019 بنتيجة 3-0 وحصوله على برونزية الدوري العالمي للكارتيه -1 في باريس.

انتهى ** ح ع