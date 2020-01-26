قائد الثورة يحضر اولى مجالس العزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان سماحته حضر اولى مجالس العزاء بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيدة الزهراء (س)، والتي اقيمت مساء اليوم الاحد في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

وبحسب المصدر نفسه، شارك في هذه المراسم آلاف المعزّين من مختلف الشرائح المجتمعية، وجمع غفير من كبار المسؤولين في البلاد.



وكانت الكلمة في هذه المراسم لحجة الاسلام كاظم صديقي، حيث استدل بآي الذكر الحكيم ومنها اية "المودة لذوي القربي"، مؤكدا ضرورة التعرف والتأسي بنهج اهل البيت (عليهم السلام) بمن فيهم السيدة الكبرى فاطمة الزهراء (س).

وفي معرض الاشارة الى اهم فضائل ومناقب سيدة نساء العالمين، نوّه حجة الاسلام صديقي بالعبودية المحضة للباري تعالى والتضحية في سبيل الدفاع عن الولاية التي تميّزت بها تلك السيدة العظيمة.

وتابع : ان السائرين على هذا النهج في عصرنا الحاضر مثل الشهيد قاسم سليماني تميّزوا بهذه الصفات السامية ايضا.

وتطرق حجة الاسلام صديقي الى واقعة استشهاد الفريق سليماني ودورها في تعزيز اقتدار الاسلام والثورة الاسلامية وانطلاق موجة جديدة من الصحوة الاسلامية في العالم؛ مبينا ان ذلك هو السبب الرئيس لغيض المستكبرين قبال الدين المبين والحكومة الاسلامية.

انتهى ** ح ع