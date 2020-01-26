انفجار سيارة مفخخة يودي بحياة 8 مدنيين في شمال سوريا

طهران/ 26 كانون الثاني/ يناير / ارنا - قال مدير عام شؤون الطلبة غير الإيرانيين في منظمة شؤون الطلبة: إن الجامعات الإيرانية تستقبل الطلاب من 129 بلدا في جميع أنحاء العالم، ويدرس أكثر من 40 ألف طالب أجنبي في إيران وفقا لإحصائيات شهر سبتمبر .