انفجار سيارة مفخخة يودي بحياة 8 مدنيين في شمال سوريا

وقال مصدر محلي، ان 8 أشخاص قتلوا واصيب اكثر من 20 آخرين في حادث انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم ومحطة وقود بمدينة "أعزاز" في ريف حلب الشمالي، وفق الحصيلة الأولية؛ حسب وكالة سبوتنيك الروسية للانباء.
انتهى ** ح ع
طهران / 26 كانون الثاني / يناير / ارنا - لقي 8 مدنيين مصرعهم جراء انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، بريف حلب شمالي سوريا.
وقال مصدر محلي، ان 8 أشخاص قتلوا واصيب اكثر من 20 آخرين في حادث انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم ومحطة وقود بمدينة "أعزاز" في ريف حلب الشمالي، وفق الحصيلة الأولية؛ حسب وكالة سبوتنيك الروسية للانباء.
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