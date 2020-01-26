ذهبيتان وبرونزية.. حصاد إيران في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه -1 في باريس

وبدأت منافسات بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه في باريس منذ يوم الجمعة الماضي 24 كانون الثاني/يناير بمشاركة 703 لاعبي كاراتيه من 92 بلدا لتختتم اعمالها مساء اليوم الأحد.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المسابقات تقام في اطار تصنيف الاتحاد العالمي من أجل حجز بطاقة التأهل الى الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو، حيث شارك المنتخب الإيراني في قسمي السيدات والرجال بهذا الحدث الرياضي.

يتبع..أ م د

