مسؤول بدائرة رئاسة الجمهورية : لن نفاوض اصحاب الحظر والارهابيين

وفي تغريدة له اليوم الاحد، كتب اشنا : نحن لن نفاوض اصحاب الحظر ولا الارهابيين، كما لا نسمح باغتيال مفاوضينا.

واضاف هذا المسؤول بدائرة رئاسة الجمهورية : ان الذي هرب من طاولة المفاوضات، هو ذات الشخص الذي يفرض الحصار على شعبنا، كما اقدم على اغتيال قائدنا العسكري الكبير، فيما يحاول اغتيال احد كبار شخصياتنا الدبلوماسية.

وتابع : هذا الشخص ليس مؤهلا لأن يكون طرفا للمفاوضات مع ايران.

انتهى ** ح ع