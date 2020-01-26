مسؤول بدائرة رئاسة الجمهورية : لن نفاوض اصحاب الحظر والارهابيين

وفي تغريدة له اليوم الاحد، كتب اشنا : نحن لن نفاوض اصحاب الحظر ولا الارهابيين، كما لا نسمح باغتيال مفاوضينا.
واضاف هذا المسؤول بدائرة رئاسة الجمهورية : ان الذي هرب من طاولة المفاوضات، هو ذات الشخص الذي يفرض الحصار على شعبنا، كما اقدم على اغتيال قائدنا العسكري الكبير، فيما يحاول اغتيال احد كبار شخصياتنا الدبلوماسية.
وتابع : هذا الشخص ليس مؤهلا لأن يكون طرفا للمفاوضات مع ايران.
انتهى ** ح ع
طهران / 26 كانون الثاني / يناير / ارنا – اكد رئيس مركز الدراسات الستراتيجية بدائرة رئاسة الجمهورية "حسام الدين اشنا"، ان ايران لن تفاوض من يفرض الحظر عليها ولا الارهابيين.
وفي تغريدة له اليوم الاحد، كتب اشنا : نحن لن نفاوض اصحاب الحظر ولا الارهابيين، كما لا نسمح باغتيال مفاوضينا.
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