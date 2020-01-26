الإعلام الأمني العراقي : المنطقة الخضراء تعرضت الى 5 صواريخ كاتيوشا

وجاء في بيان صادر عن الخلية الامنية العراقية، أن "خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء بدون خسائر"؛ بحسب موقع السومرية الاخباري.

وكان مصدر امني عراقي، اعلن في وقت سابق من اليوم الاحد، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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