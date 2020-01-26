رحماني فضلي يعزي بضحايا زلزال تركيا

وأضاف وزير الداخلية في برقيته: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة واصابة العديد من مواطني دولة تركيا والخسائر المادية التي لحقت ببلدكم جراء الزلزال الأخير؛ معربا عن تعازيه لتركيا حكومة وشعبا، لا سيما الى الأسر الثكلى؛ وسائلا الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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طهران/26 كانون الثاني/يناير/إرنا- بعث اليوم الأحد، وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" برقية تعزية الى نظيره التركي "سليمان صويلو"، أعرب فيها عن خالص العزاء والمواساة للحكومة والشعب التركي بضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ايلازيغ شرقي تركيا.
وأضاف وزير الداخلية في برقيته: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة واصابة العديد من مواطني دولة تركيا والخسائر المادية التي لحقت ببلدكم جراء الزلزال الأخير؛ معربا عن تعازيه لتركيا حكومة وشعبا، لا سيما الى الأسر الثكلى؛ وسائلا الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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