قائد في الحرس الثوري: عهد الهيمنة الاميركية في المنطقة اقترب من نهايته

وخلال مراسم اقيمت مساء الاحد في مدينة قم تخليدا لذكرى شهداء المدافعين عن المقدسات، قال العميد كنج علي بان عهد الهيمنة الاميركية في المنطقة قد اقترب من نهايته في ظل نهضة شعوب المنطقة كثمرة من ثمار دماء شهداء المقاومة.

واضاف، ان الكيان الصهيوني اصبح الان محاصرا في سواحل البحر الابيض المتوسط بجداران اسمنتية وان غزة والمقاومة الاسلامية قد اكتسبت حياة جديدة.

واكد بان دماء شهداء المقاومة الاسلامية اثمرت عن دحر داعش وامتداد حدود المقاومة في المنطقة واضاف، ان فشل مشروع "من الموصل حتى حلب" لتعزيز امن الكيان الصهيوني وكذلك مشروع الشرق الاوسط الجديد وتشكيل التعبئة الشعبية للمقاومة، تعد من الثمار الاخرى لدماء شهداء المقاومة الاسلامية.

وصرح العميد كنج علي بان دماء القائد الشهيد قاسم سليماني بثت روحا جديدة في طريق النضال ضد اميركا على مستوى المنطقة.

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