برسبولیس يغرد خارج السرب بالفوز على تراكتور في الدوري الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاحد على ستاد "آزادي" بطهران بحضور 40 الف متفرج في اطار المرحلة 17 من المسابقة، تقدم برسبوليس بهدف عند الدقيقة 9 من الشوط الاول، بواسطة المهاجم "علي علي بور" الذي انفرد بالمرمى اثر تلقيه من تمريرة ممتازة حيث سدد الكرة قوية في الشباك من فوق رأس الحارس المتقدم.

وعزز وحيد اميري رصيد برسبوليس بهدف ثان عبر مجهود فردي رائع، بعد ان راوغ مدافعين وسدد الكرة في الزاوية اليمنى لحارس تراكتور في الدقيقة 55 من المباراة.

ولم يحالف الحظ تراكتور في تقليص الفارق اثر ارتطمت كرة قوية سددها اللاعب "احسان حاج صفي"، بالقائم من ضربة حرة خارج المنطقة في الدقيقة 90 من المباراة.

وبهذا الفوز عزز برسبوليس صدارته بـ 37 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مطارده سباهان اصفهان، فيما بقي تراكتور بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة.

يذكر ان هذه هي اول مباراة لبرسيوليس في الدوري الايراني الممتاز بقيادة المدرب يحيى كل محمدي الذي خلّف الارجنتيني غابرييل كالديرون.

انتهى ** 2342