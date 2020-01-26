نائب رئيس البرلمان العراقي: التظاهرة المليونية اكدت مستوى الرفض الشعبي للقوات الامريكية

وذكر المكتب الاعلامي للكعبي في بيان له، ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، استقبل في مكتبه الوكيل البرلماني لوزارة الدفاع الالماني ماركوس غروبل والسفير الالماني اوله ديل ، وحضور رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر.

واضاف البيان عن الكعبي قوله، ان "التظاهرة بعددها المليوني احرجت الادارة الامريكية وعلى رأسها ترامب واكدت لها بما لا يقبل الشك مستوى الرفض الشعبي لتواجد القوات الامريكية وللسياسات والتصرفات التي ينتهجها الرئيس الامريكي مع العراق".

ولفت الى ان "واشنطن سعت بكل جهدها وماكناتها الاعلامية لاضعاف التظاهرة ولم تفلح عن ثني الشعب بان يقول كلمته امام كل العالم".

واشار الى ان "التظاهرة المليونية السيادية جاءت تاكيدا للقرار النيابي الشجاع المتضمن اجلاء القوات الاجنبية من البلاد"، مؤكدا ان "بيان التظاهرة وضع خارطة طريق لجدولة انسحاب القوات الامريكية، والتنسيق مع الحكومة لتنفيذ بنوده عبر الأطر السلمية الدبلوماسية السياسية والبرلمانية".

وأوضح الكعبي ان "القرار النيابي سيسمح للحكومة بإعادة صياغة كافة الاتفاقيات الامنية مع المنظومة العالمية بما يخص التعاون الاستخباري والتطوير وكافة مجالات التدريب".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، الجمعة الماضية، تظاهرات مليونية قل نظيرها طالبت بخروج القوات الامريكية من العراق، ومحاكمة الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" دوليا على الجرائم ارتكبها في البلاد، ورفع المتظاهرون فيها شعارات (كلا كلا.. امريكا، وكلا كلا.. اسرائيل) (واخرج اخرج.. يامحتل) (وامريكا ..بره بره .. بغداد تبقى حره) وشعارات اخرى نددت بالرئيس الامريكي دونالد ترامب وتطالب بمحاكمته دوليا على الجرائم الشنيعة التي ارتكبها في العراق.

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