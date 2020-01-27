خروج طائرة ركاب في مطار ماهشهر عن المدرج دون وقوع اصابات

وقال المدير العام لمطارات محافظة خوزستان محمد رضا رضائي في مقابلة خاصة مع إرنا اليوم الإثنين، أن تأخر الطيار في اجراءات الهبوط تسبب في خروج الطائرة عن المدرج وتوقف الطائرة ونزول المسافرين دون وقوع اي اصابات.

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