خروج طائرة ركاب في مطار ماهشهر عن المدرج دون وقوع اصابات

وقال المدير العام لمطارات محافظة خوزستان محمد رضا رضائي في مقابلة خاصة مع إرنا اليوم الإثنين، أن تأخر الطيار في اجراءات الهبوط تسبب في خروج الطائرة عن المدرج وتوقف الطائرة ونزول المسافرين دون وقوع اي اصابات.
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اهواز/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – خرجت طائرة ركاب ايرانية تابعة لشركة كاسبين للطيران عن المدرج صباح اليوم لدى وصولها الى مطار مدينة ماهشهر جنوب البلاد قادمة من طهران.
وقال المدير العام لمطارات محافظة خوزستان محمد رضا رضائي في مقابلة خاصة مع إرنا اليوم الإثنين، أن تأخر الطيار في اجراءات الهبوط تسبب في خروج الطائرة عن المدرج وتوقف الطائرة ونزول المسافرين دون وقوع اي اصابات.
انتهى** 2344
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