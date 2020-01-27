تصدير اعشاب طبية للخارج بقيمة 15 مليون يورو

واوضح بهزاد ان ايران تنتج حاليا الف و 238 نوع من الاعشاب الطبية وان حصة الاعشاب الطبية بين الادوية تبلغ نحو 5 بالمائة من اجمالي الادوية المستهلكة محليا مما يثبت الاقبال الواسع علي هذا النوع من العلاج.

وأضاف، ان الأعشاب الطبیة تشكل إقتصادا حدیثا ذا نمو عالمی بمعدل 9% حالیا ونظرا للتطور السریع فی هذا المجال، ستشكل احدى القطاعات الزراعیة الهامة في المستقبل القریب.

وتابع نحن نعتقد ان الأولویة الأولي للإستراتیجیات في هذا المجال هي زیادة حجم الصادرات بهدف الدخول الى الأسواق العالمیة.

وأردف، ان إنتاج هذا الصنف من الأعشاب وفق المعاییر الدولیة والإرتقاء بالتقنیات الخاصة بزراعة الأعشاب الطبیة وتحدیثها والتعریف بالمنتوجات الجدیدة للعالم خاصة الزعفران والورد الجوري الإیراني تعد من أهم برامج وزارة الجهاد الزراعي.

وبين المدير التنفيذي لشؤون المراتع التابعة لمنظمة الغابات والمراتع والموارد المائية الايرانية انه خلال الاشهر العشرة الاخيرة تم تصدير الف و 632 طن من الاعشاب الطبية بقيمة 15 مليون يورو الى الخارج بما فيها الدول الاسيوية والاوروبية.

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