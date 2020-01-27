الرئيس روحاني : لماذا قرر ترامب واسرائيل والسعودية اغتيال الاتفاق النووي

وفي كلمة له صباح اليوم الاثنين في ملتقى مسؤولي المحافظات والأقضية، اضاف رئيس الجمهورية ، أن هذا المثلث بدأ منذ ذلك الوقت أعماله التخريبية للقضاء على خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) .

وتسائل روحاني: لماذا قررت اسرائيل وترامب اغتيال الاتفاق النووي ولماذا انضمت اليهما السعودية وقدمت لهما الاموال في هذا المجال ؟ والجواب هو أن الاتفاق النووي انعش نمو إيران وحركتها وساهم في تعزيز دورها في كل المنطقة.

وحول الاقتصاد الايراني قال الرئيس روحاني : عندما تكون قوة الشعب الى جانب الاقتصاد وتكون هناك فعاليات ونشاط ، وعندما نحقق نجاحات على مستوى المنطقة يتحرك ترامب لاغتيال الاتفاق النووي واغتيال القائد العزيز سليماني وبعد ذلك يتحرك للقضاء على رخائنا واستقرارنا ووحدة شعبنا وانسجامه وتلاحمه الوطني ، فكل هذه الاهداف في خط واحد لدى ترامب ليقول للعالم من خلالها إن إيران جزيرة معزولة ، إنه يريد ان يطوق إيران بالحواجز .

وأكد الرئيس روحاني قائلا : لاينبغي ان نسمح لهم بتحقيق ذلك، فكل من يريد ان يفصلنا عن عالمنا الإسلامي واصدقائنا فعليه ان يتحمل مواجهة الشعب كما علينا تحمل المسؤولية تجاه هذا الأمر.

انتهى**2344