محلل أمريكي: موقف أوروبا من الاتفاق النووي "نفاق صادم"

في مقابلة حصرية مع إرنا اليوم الاثنين، قال "روبرت فونتينا" ردا على سؤال بأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أطلقت رسميا آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي الإيراني، كيف تقيمون الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الدول الثلاث والتي تتماشى مع سياسة ترامب بفرض العقوبات والتي وصفها وزير الخارجية الإيراني بأنها طاعة عمياء لترامب ؟

قال فونتينا: لقد أبدت الدول الثلاث نفاقها الصادم من خلال تفعيل آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي، وبالتالي لن يفضي هذا الامر سوى الى الخزي والعار لها لان ايران وطبقا لتاكيد مفتشي الأمم المتحدة والكونجرس الأمريكي قد عملت على تطبيق الاتفاق النووي بالكامل.

وقال إن دونالد ترامب لم ينتهك الاتفاق فحسب، بل هدد فرنسا وبريطانيا وألمانيا بأنه سيتم معاقبتهم إذا تمسكوا بالاتفاق النووي ، لذلك فان هذه الدول انتهكت الاتفاق ، فيما التزمت إيران بالاتفاقية لمدة عام كامل، رغم أنها لم تتلق أي مزايا، بعد ذلك ، صعدت أنشطتها النووية خطوة بخطوة.

وأكد المحلل السياسي، أن الدول الأوروبية الثلاث تريد أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي وفي نفس الوقت، فان هذه الدول تنتهك الاتفاقية، هذا ذروة النفاق، إذا كان لهذه البلدان الثلاثة قادة أقوياء، لقاوموا تهديدات الولايات المتحدة ولتمسكوا بالتزاماتهم.

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