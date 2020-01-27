موسوي: ايران لطالما كانت الراعية لحوار الحضارات والثقافات

واضاف موسوي صباح اليوم الاثنين في ندوة "حماية المراكز الثقافية؛ التراث الانساني المشترك" الذي اقيمت في المكتبة الوطنية الايرانية ان دبلوماسية الجمهورية الاسلامية مبنية على اساس ثقافة وتاريخ ايران، مبینا انه وخلافا للبعض لم يفاجئ بتهديد ترامب بضرب 52 موقعا ايرانيا بما فيها المراكز الثقافية والحضارية. فلايمكن مقارنة تاريخ امريكا بالحضارة الايرانية التي تمتد لسبعة آلاف عام.

واكد موسوي ان ايران كانت ولازالت الراعية لحوار الحضارات والثقافات فهي اقترحت مشروع " العالم من دون تطرف وارهاب " وهي من تنادي دوما للسلام والاستقرار والتعامل مع جميع دول العالم وخاصة دول الجوار.

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