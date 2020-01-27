٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:٢١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83650245
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اللواء سلامي:

الاعداء ايقنوا ان التهديد العسكري ضد ايران لا يجدي نفعا

الاعداء ايقنوا ان التهديد العسكري ضد ايران لا يجدي نفعا

طهران/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي" انه رغم جميع المؤامرات والخدع التي يقوم بها الاعداء، الا انهم أيقنوا أن التهديد العسكري ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية غير مجدي، مؤكداً انه إذا أقدم هؤلاء على عمل عسكري ضد إيران، فسوف ينقلب عليهم وسيندمون.

وصرح اللواء حسين سلامي خلال كلمة ألقاها صباح اليوم الاثنین في مؤتمر لقادة قوات التعبئة الشعبية بالقول ان أمريكا أعلنت بعد اغتيالها الشهيد قاسم سليماني انها سترد عسكرياً على أي تهديد يوجه ضدها ولكن ترامب عجز عن الرد على الصفعة التي تلقاها من حرس الثورة الذي استهدف بضربة صاروخية أهم القواعد الامريكية في العراق.

وقال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية ان أمريكا أعلنت بعد اغتيالها الشهيد قاسم سليماني انها سترد عسكرياً على أي تهديد يواجهها ولكن ترامب عجز عن الرد على الصفعة التي تلقاها من حرس الثورة الذي استهدف أهم القواعد الامريكية.

وأردف قائلاً: رغم العقوبات الاقتصادية الظالمة التي تهدف إلى تقويض الثورة الإسلامية، فقد وقف الشعب الإيراني وقاوم هذه العقوبات وكان دائمًا داعماً للثورة الإسلامية.

انتهى**م م**

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