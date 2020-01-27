رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يقدر موقف إيران من كشمير

والتقى السيد محمد علي حسيني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم (الاثنين) مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني "صادق سنجراني" في إسلام أباد.

وناقش سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني آخر التطورات في المنطقة فضلا عن سبل تطوير العلاقات الثنائية والعلاقات البرلمانية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المستوى الحالي للعلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان، واستراتيجيات تنمية العلاقات والتعاون البرلماني والإقليمي والعلاقات الثنائية في المحافل الدولية.

وأكدا على الحاجة إلى تعاون مستمر وموسع بين إيران وباكستان في مختلف المجالات، وأعربا عن استعدادهما لاستخدام الخبرات المتبادلة في مجال التشريعات.

كما أكد السفير الإيراني على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين طهران وإسلام أباد من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وشرح السياسات العامة للجمهورية الإسلامية والحكومة الإيرانية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة.

كما أكد على ضرورة زيادة تبادل الوفود البرلمانية بين إيران وباكستان، لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين البلدين.

كما التقى السيد محمد علي حسيني سفير إيران الجديد في باكستان مع وزير حقوق الإنسان والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني في شؤون النفط .

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