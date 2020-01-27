رئيسي: قتلة شهداء المقاومة سیعاقبون عاجلاً أم آجلاً

واضاف رئيسي خلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية صباح اليوم الاثنين اننا سنلتقي قتلة الشهيد سليماني عاجلا ام اجلا ولكن ليس للتفاوض بل لمحاكمتهم ومعاقبتهم .

وتابع رئيس السلطة القضائية إن دماء الحاج قاسم سليماني شكلت حافزا لتعزيز التلاحم بين الشعب الايراني وشعوب المنطقة .

وافاد اية الله رئيسي بإن دماء هذا الشهيد العظيم لعبت دوراً في صون وحماية مجتمعنا وباقي المجتمعات الأخرى.

واوضح رئيس السلطة القضائية اننا سنتابع إن شاء الله الشؤون القانونية والقضائية للقضية ، ورأيت في حديثي مع رئيس المحكمة القضائية العليا في العراق أن هناك حافزا كبيرا ويخططون لمتابعة القضية .

وأضاف انه منذ حدوث هذه الجريمة الرهيبة ، يواصل العراق العمل في مختلف القطاعات ، ونأمل أن نواصل نحن بدورنا العمل في مختلف مجالات السلطة القضائية لمتابعة القضية بمساعدة أصدقائنا في العراق.

وقال آية الله رئيسي : "عاجلاً أم آجلاً سنلتقي مع قتلة الحاج قاسم سليماني ، ولكن ليس للتفاوض ، ولكننا سنعمل لمتابعة القضية من خلال المجتمع الدولي ، وسنلتقي مع قتلة هذا القائد الشهيد لمحاكمتهم ومعاقبتهم وانزال القصاص بحقهم على جريمتهم البشعة.

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