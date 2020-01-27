بكين مستعدة لتعزيز العلاقات الودية مع طهران في جميع المجالات

وفي رده على تغريدة وزير الخارجية محمد جواد ظريف التي نشرها باللغة الصينية قال وانغ يي " اتقدم بالشكر الجزيل لتغريدتكم باللغة الصينية التي اعربتم فيها عن تهانيكم بحلول العام الصيني الجديد وكذلك إشادتكم للحكومة الصينية في مكافحتها انتشار فيروس كرونا ".

وبين وانغ يي " انكم صديق الشعب الصيني وخاصة عند الشدة " واضاف : ان الحكومة الصينية تقوم بكل عزم وجد بمكافحة فيروس كرونا وهي تتعاون في هذا المجال مع شركائها الدوليين ومنظمة الصحة العالمية .

واكد وزير خارجية الصين على استعداد بكين وفي اطار الشراكة الاستراتيجية تعزيز العلاقات الودية بين بكين وطهران في جميع المجالات.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الصينية " هوا جون اينغ" قد اعربت عن شكرها وتقديرها لتغريدة وزيرخارجية الجمهورية الاسلامية باللغة الصينية وقالت : ان هذه التصريحات تشير الى متانة العلاقات الودية بين الصين وايران .

وكان وزير الخارجية الايراني قد بارك في تغريدة على تويتر نشرها باللغة الصينية الخميس الماضي للشعب الصيني بداية العام الجديد معربا عن أمله بأن تكون سنة جيدة وهادئة ومقرونة بالسلامة للصين مؤكدا أنه "رغم المشاكل الحاصلة فإن ايران قد وقفت دوما الى جانب الشعب الصيني".

وبشأن مكافحة فيروس كورونا في الصين كان ظريف قد قال إن الحكومة في هذا البلد اتخذت اجراءات حاسمة وفي الوقت المناسب وبدعم من الشعب الصيني في عموم البلاد حتى أن الشعب كان واثقا من ان الحكومة ستنجح بالتأكيد في الوقاية والسيطرة على هذا الفيروس.

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