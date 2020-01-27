الفیلم الایراني "أنا متذكر وأنت ناس" يشارك في مهرجان امريكا الدولي

سیشارك الفيلم السينمائي "أنا متذكر وأنت ناس"(يادم تو را فراموش) للمخرج علي عطشاني الى المشاركة في مهرجان "BeBop" الدولي في امريكا.

وستنطلق فعاليات المهرجان في مدينة نيويورك في الخامس من حزيران/ يونيو 2020 وتستمر لمدة اربعة ايام.

"انا متذكر وانت ناس" من تأليف بيمان عباسي واخراج علي عطشاني ويعدّ من بين الافلام الرومانسية النادرة في السينما الايرانية.

الفيلم ذومضمون اجتماعي بوليسي مستوحى من حادثة مقتل زوجة لاعب المنتخب الايراني الاسبق ناصر محمد خاني على يد زوجته الثانية شهلا جاهد عام 2010، والتي احدثت ضجة كبيرة حينها.

وشارك في بطولة الفيلم النجوم: حسين ياري، ميترا حجار، ماه جهرة خليلي، آزادة صمدي،lمازيار فلاحي وبيتا عطشاني.

الجدير بالذكر أن فيلم "انا متذكر وانت ناس" شارك في مهرجان فجر السينمائي الماضي ونال اعجاب مشاهديه من النقاد والجمهور على حد سواء، كذلك شارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية منها في امريكا، انجلترا، المانيا، كندا والهند، وحصل على عدة جوائز من بعض هذه المهرجانات.

انتهى**م م**