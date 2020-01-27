جامعة دافوس مستعدة لاستقبال الطلاب الأجانب

وجاءت تصريحات العميد وليوند زماني اليوم الإثنين، خلال زيارة الملحقين العسكريين لـ30 دولة المعتمدين لدى طهران لمختلف الأقسام بجامعة القيادة وأركان الجيش (دافوس آجا) بما في ذلك المتحف والمكتبة، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية في اطار دبلوماسية الدفاع وتبادل الطلاب بين جامعة القيادة والأركان، والجامعات العسكرية في الدول الصديقة والحليفة، بالإضافة إلى تقديم الإمكانيات والقدرات البحثية والعلمية لجامعة دافوس لاستقطاب الطلاب الأجانب في دورات لقيادة العمليات، وإدارة الدفاع، وتعليم اللغة الفارسية، وإدارة الأزمات، والتدريب، والجغرافيا السياسية (الجيوبوليتيك).

وصرح قائد جامعة القيادة والأركان التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان جامعة دافوس هي الجامعة العسكرية الوحيدة على مستوى البلاد التي بامكانها استقطاب طلاب أجانب؛ مؤكدا استعداد الجامعة لتعزيز العلاقات واقامة دورات لتعليم اللغة الفارسية، واللغة الانكليزية في المستقبل القريب.

وتابع: نحن الضباط العسكريون نتطلع الى السلام أساسا، لأننا نعرف جيدا كم هي الحروب مذمومة، ولهذا السبب نحن ندرب ونتدرب لأننا نعتقد أن هذا الأمر من شأنه أن يشكل رادعا بحد ذاته، لكي تتمكن جميع البلدان من العيش بسلام؛ الأمر الذي لا يتسنى سوى من خلال تعزيز العلاقات خاصة مع الدول الصديقة والحليفة.

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