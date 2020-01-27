زلزال بقوة 5,4 ريختر يهزّ مدينة شيراز جنوبي البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل في ايران، ان اهالي شيراز شعروا بهذا الزلزال عند الساعة الرابعة و58 دقيقة و26 ثانية من مساء اليوم الاثنين.

وبحسب المصدر نفسه، فقد وقع حادث الزلزال بقوة 5,4 ريخر اليوم على بعد 41 كم غربي مدينة شيراز.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذا الحادث.

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