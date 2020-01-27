مسؤول : زلزال شيراز خلف اضرار في بعض المنازل القروية ولاخسائر بالارواح

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، اعرب هوشمند عن ارتياحه لعدم تسجيل اي تقارير لحد الان بشان وجود خسائر بالارواح بين المواطنين في هذه المنطقة.

وتابع هذا المسؤول : ان الفرق الاغاثية والخبراء توجت الى منطقة الحادث لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

يذكر ان زلزالا بقوة 5,4 درجات على مقياس ريختر ضرب عصر اليوم الاثنين منطقة "خان زنيان" التابعة لمدينة شيراز (مركز محافظة فارس جنوبي البلاد).

وافاد مركز رصد الزلازل في ايران، ان اهالي شيراز شعروا بهذا الزلزال عند الساعة الرابعة و58 دقيقة و26 ثانية من مساء اليوم الاثنين.

وبحسب المصدر نفسه، فقد وقع الحادث على بعد 41 كم غربي مدينة شيراز.

انتهى ** ح ع