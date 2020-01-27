هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب محافظة يزد وسط البلاد

وفي تصريح لمراسل إرنا، قال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة يزد "محمود شاكري"، ان هذه الهزة وقعت في عمق 20 كم من سطح الارض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 31.88 والطول الشرقي 55.24 .

وحسب هذا المسؤول، لم يرد لحد الان اي تقرير حول حجم الخسائر والاضرار المحتملة جراء هذه الهزة الأرضية.

وتقع مدينة بافق على بعد 120 كم من مركز محافظة يزد.

انتهى**أ م د

