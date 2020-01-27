رئيس الدوما : موسكو تتطلع الى تطوير العلاقات مع طهران

واضاف فالودين اليوم الاثنين خلال موتمر صحفي عقب لقائه اليوم بطهران مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، "ان القضايا الاقتصادية والتجارية تم دراستها في اطار اللجنة المشتركة بين برلماني البلدين اضافة الى المستجدات الراهنة"؛ معربا عن امله بان تستمر هذه المشاورات في المستقبل.

وصرح رئيس الدوما الروسي : نحن نواجه تحديات مشتركة مختلفة اذ نستطيع التغلب علىها بصورة فاعلة عن طريق التعاون في اطار برلماني الطرفين.

و وصف فالودين ايران وروسيا بانهما بلدان شريكان، قائلا : ان التعاون بين موسكو وطهران مثمر، ونحن نولي احتراما كثيرا للعلاقات بين الجانبين ونعتقد بان هذه الاواصر يجب ان تستمر في اطار الاحترام والثقة المتبادلة وعقد الامال على المستقبل.

انتهى**2018/ ح ع **