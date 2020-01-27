رضائي : الامريكيون يحاولون باستخدام الـ FATF منعنا من الالتفاف على الحظر

وفي تصريح له اليوم الاثنين امام جمع من قوات تعبئة الاعلام، اشار رضائي الى ان ايران تمر بظروف المواجهة ضد اميركا التي استخدمت كل قواها في هذا السياق؛ وبما يستدعي منا في المقابل ان نستخدم كل قوانا ايضا.

واضاف : لقد حاول هؤلاء ان نلتحق بـFATF لئلا نتمكن من الالتفاف على الحظر.

وتابع امين مجمع تشخيص مصلحة النظام : إن موضوع الانضمام الى هذه المعاهدة يتوقف حاليا على مؤسسة الـ FATF نفسها بأن تفعل شيئا، لأن ايران نفذت العديد من توصيات هذه المؤسسة، وبما انها لم تقم بشيء في المقابل، لذلك مجمع تشخيص مصلحة النظام فقد الثقة بها.

انتهى ** ح ع