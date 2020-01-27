العبور غير المصرح به خط أحمر لحرس الحدود 

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد قاسم رضائي في اجتماع له بعد ظهر اليوم الإثنين، مع رؤساء وشيوخ العشائر الحدودية في مدينتي دشت آزادكان وهويزه التابعتين الى محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد).

وأضاف العميد رضائي، ان العبور غير المصرح به الى الحدود يعد عملا اجراميا، وفي بعض البلدان كالعراق، وضعت قوانين وعقوبات صارمة بما فيها الحكم بالسجن لفترة تصل إلى عامين، ولا يسمح أي بلد العبور غير المصرح به الى حدوده حيث قد يتعرض أمنه للخطر والتهديد.

وشدد في السياق ذاته، ان حرس الحدود يدعم تبادل السلع والتجارة القانونية، فيما يكافح بصرامة ظاهرة التهريب.

وعلى صعيد آخر، أكد العميد رضائي ان تعزيز الوعي والوحدة والتضامن يعد ضرورة مستمرة في مواجهة مخططات ودسائس الأعداء الألداء للثورة الإسلامية.

وصرح، ان أمن إيران الذي يضرب به المثل اليوم جاء ببركة الدماء الزاكية للشهداء الأبرار كالفريق الشهيد القائد سليماني وبفضل تضحيات أهالي الحدود لا سيما العشائر الحدودية في خوزستان.

انتهى**أ م د

