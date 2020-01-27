ظريف : صفقة القرن سوف تولد ميتة

واضاف وزير الخارجية في تغريدته، "ان ادعياء الديمقراطية ينبغي لهم بدل صفقة القرن التي ستولد ميتة، الاحتكام الى الحلّ الديمقراطي الذي طرح من جانب آية الله العظمى الخامنئي، (اي)، الاستفتاء الذي يضم جميع الفلسطينيين بمن فيهم المسلمون واليهود والمسيحيون، لتقرير مستقبلهم".

يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعتزم الثلاثاء القادم وقبل اللقاء مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وايضا زعيم حزب "ازرق ابيض" الصهيوني بني غانتز، الاعلان عن تدشين "صفقة القرن" المزعومة.

انتهى ** ح ع