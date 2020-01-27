مشروع صفقة القرن آيل الى الزوال

وفي خطاب له اليوم الإثنين أمام ملتقى "غزة.. كيان المقاومة" الذي انعقد في "دار انديشه الثقافي" بالعاصمة طهران، أضاف أبو شريف، ان الاستكبار العالمي سيندحر بالتأكيد وسيكون النصر حليف المسلمين باذن الله.

وأشار الى التطورات على المشهد الغزاوي؛ مؤكدا ان غزة مثالا حيا عن المقاومة وحجة على الأمة جميعها، حيث برهنت صمودها في حروب عام 2008 و2009 و2011.

ونوه الى استشهاد الفريق قاسم سليماني، مضيفا: ان الحاج قاسم كان يعتقد بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية للعالم الإسلامي وكان له على الدوام موقف داعم لغزة ومحور المقاومة، وكان الحاج قاسم تجسيدا عمليا لآية (..كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ ..).

انتهى**أ م د

