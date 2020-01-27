٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83650873
٠ Persons

سمات

ظريف يؤكد دعم إيران لعملية السلام في أفغانستان باشراف الحكومة فيها

ظريف يؤكد دعم إيران لعملية السلام في أفغانستان باشراف الحكومة فيها

طهران / 27 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، دعم إيران لعملية السلام في افغانستان باشراف وتوجيه الحكومة الأفغانية للتوصل إلى اتفاق بين الأفغان بمشاركة جميع الفصائل، بما فيها طالبان.

ولدى استقباله الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في افغانستان تاداميتشي ياماموتو، في طهران اليوم الاثنين، أكد ظريف في معرض تعليقه على نتائج الانتخابات الرئاسية في افغانستان على ضرورة صون اراء الشعب الافغاني ومتابعة هذه العملية حتى الانتهاء من ذلك والاعلان عن النتائج النهائية مع رعاية النزاهة والشفافية  ، معربا عن أمله في أن تبدا الحكومة الأفغانية الجديدة عملها على وجه السرعة .

كما أعلن ظريف دعم إيران لعملية السلام باشراف وتوجيه الحكومة الافغانية حتى التوصل الى اتفاق بين الأفغان بمشاركة جميع الفصائل  الأفغانية ، بما في ذلك طالبان ، واكد على عدم الثقة بالمشاريع التي تطرح من قبل اميركا مشددا على ضرورة ان تلعب الامم المتحدة دورا اكثر حيوية حيوية لتسهيل محادثات السلام.  

من جانبه استعرض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ، تاداميتشي ياماموتو ، خلال اللقاء اخر التطورات في افغانستان وإشار إلى دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية. خلال سنوات الحرب في ذلك البلد ، معربا عن تقديره لدور إيران الإيجابي في المساعدة على حل مشاكل أفغانستان.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 0 =