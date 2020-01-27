زيادة صادرات السلع الصناعية الايرانية بنسبة 30 بالمائة

وقال رحماني في كلمته الاثنين خلال الملتقى الاول لصناعة الالبان في البلاد، لقد حققنا زيادة في الانتاج في غالبية المنتوجات الصناعية والتعدينية منها الزيوت النباتية والصلب والصناعات الغذائية والالبسة والاسمنت والبلاط والسيراميك، ما عدا صناعة السيارات التي شهدت انخفاضا في الانتاج وهو ما ينبغي التعويض عنه.

واكد بان هدفنا الاهم في ظروف الحظر هو الحفاظ على القدرات الانتاجية الراهنة وتفعيل الطاقات المتاحة للوحدات الصناعية.

واشار رحماني الى ان واردات الدول الـ 15 الجارة من ايران تشكل 2 بالمائة من اجمالي وارداتها، اي ما نسبته اكثر من 50 بالمائة من صادرات ايران غير النفطية ونوه الى انضمام ايران لسوق اوراسيا منذ عدة اشهر واضاف، ان امكانية تعزيز الطلب الخارجي على صناعاتنا متوفرة وهي فرصة لا ينبغي ان نهدرها.

وقال رحماني، اننا نخطط لرفع حصة ايران في واردات الدول الجارة منها خلال الاعوام الثلاثة القادمة من 2 بالمائة الى 4 بالمائة اي ما يعادل 48 مليار دولار.

واوضح بان ما يعادل مليارا و 200 مليون من السلع تصنع الان في الداخل وكانت تستورد من الخارج فيما سبق وقال، اننا نسعى لرفع الرقم الى مليار ونصف المليار دولار بما يحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات وتوفير المزيد من فرص العمل.

انتهى ** 2342