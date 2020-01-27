قاعدة "الامام الخميني" قيد الإعداد لاطلاق القمر الصناعي "ظفر"

وفي الرد على ما اوردته قناة NPR في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التي نشرت صورة لقاعدة "الامام الخميني (رض)" قائلة بان ايران تستعد لاطلاق قمر صناعي الى الفضاء، كتب آذري جهرمي في تغريدة له على "تويتر": نعم، القاعدة يجري اعدادها حاليا لاطلاق القمر الصناعي "ظفر" منه الى الفضاء.

واضاف: نامل بان يتم وضع القمر الصناعي في المدار. وضعنا البرنامج النهائي ايضا لـ 5 اقمار صناعية اخرى لوضعها في المدار وفق جدولة زمنية. الى الامام نحو المدار 600 كم.

وكان وزير الاتصالات الايراني قد اعلن في تغريدة سابقة بان هنالك الان 6 اقمار صناعية جاهزة للاطلاق ووضعها في المدار. سرعة الصنع (صنع الاقمار الصناعية) ازدادت وينبغي ايضا زيادة سرعة الارسال الى المدار. جامعة "امير كبير" بدات اليوم صنع قمر صناعي للاستشعار عن بعد بهامش خطأ متر واحد. شيء منقطع النظير. هذه المرة اختاروا اسمه انتم.

يذكر ان القمر الصناعي "ظفر" يبلغ وزنه 113 كغم وفترة مهمته 1.5 عام وسيتم اطلاقه وفقا لوزير الاتصالات قبل عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران (1-11) شباط /فبراير القادم.

وقد تم تسليم هذا القمر الصناعي للاتصالات الاسبوع الماضي من قبل جامعة "العلم والصناعة" الايرانية لمنظمة الفضاء التي نقلتها بدورها الى القاعدة الفضائية، ويذكر ان اتخاذ قرار الاطلاق وموعده هو عاتق وزارة الدفاع ومجموعة الطلاق.

انتهى ** 2342