وزير الصناعة الايراني: نمو الانتاج في العديد من القطاعات رغم الحظر

وقال رحماني خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة والتعدين البرلمانية الاثنين، ان هذا الرقم من العملة الاجنبية الذي عاد الى عجلة الاقتصاد الايراني تنفقه الحكومة في تأمين وتوريد السلع الاساسية التي تحتاجها البلاد.

واضاف، ان نمو الانتاج في البلاد كان جيدا خلال الاشهر العشرة الاولى من العام (الايراني) الجاري (بدا في 21 اذار/مارس 2019)، في حين تصور البعض ان مصانع البلاد ستتوقف عن العمل بسبب الحظر.

ونوه وزير الصناعة الى زيادة الانتاج خلال الفترة المذكورة للالبسة بنسبة 20 بالمائة والصناعات الغذائية 15 بالمائة والادوية البشرية 31 بالمائة.

كما لفت الى زيادة الانتاج خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الجاري للصلب الخام بنسبة 6.5 بالمائة ومنتوجات الصلب 6 بالمائة والزيوت النباتية 9 بالمائة والاسمنت 11 بالمائة والبلاط 6.5 بالمائة.

*تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الصلب

واكد وزير الصناعة الايراني تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الصلب فيما اصبح خط انتاج الالكترود الغرافيتي جاهزا للتشغيل.

وفيما يتعلق بانتاج المطاط الثقيل قال رحماني، ان انتاج المطاط الثقيل ارتفع من 30 الى 55 بالمائة من حاجة البلاد وهنالك 4 وحدات انتاجية قيد الانشاء لو بلغت مرحلة التشغيل سيصبح للبلاد فائض في الانتاج في هذا المجال.

انتهى ** 2342