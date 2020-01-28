تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة والاعتدة في خوزستان

وقال العميد حيدر عباس زادة في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" في اهواز الاثنين، ان كوادر شرطة الاستخبارات والامن العام في محافظة خوزستان اطلعوا اليوم (امس الاثنين) في اطار جهد استخباري على محاولة لنقل شحنة من الاسلحة.

واضاف، ان كوادر شرطة الاستخبارات والامن العام في مدينة اهواز تمكنوا مع زملائهم في مدينتي خرمشهر وابادان وفي ظل التنسيق القضائي من ضبط سيارة تحمل شحنة من الاسلحة المهربة.

واوضح انه تم العثور في السيارة المضبوطة على 15 سلاحا حربيا وللصيد ، وهي عبارة عن 9 بنادق كلاشنكوف و 3 مسدسات و 3 بنادق صيد و 8500 اطلاقة.

وصرح بانه تم في هذا الاطار اعتقال 4 من المتهمين الرئيسيين حيث جرى تسليمهم للسلطات القضائية.

وكان قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان قد اعلن الجمعة الماضية عن اعتقال عناصر عصابة لتهريب اسلحة وضبط 78 قطعة سلاح حربي وللصيد كانت بحوزتهم.

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