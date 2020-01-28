التفرقة بين المسلمين اعطت الجرأة لامريكا واسرائيل لاعلان صفقة القرن

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البيت الأبيض سينشر تفاصيل ما يسمى "صفقة القرن" اليوم، في حين اعتبر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صفقة القرن بالنسبة "لإسرائيل" هي فرصة القرن.

واضاف لاريجاني اليوم الثلاثاء في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي : ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية خلال السنوات الاخيرة هي مواجهة الشعب الايراني الشاملة ومنها ايجاد التفرقة وحالة اليأس في صفوفهم وعزل الشعب عن المسؤولين فهم يقومون بذلك بكل وقاحة حيث بعد اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني اعلن الرئيس الامريكي في تغريدة ان شعبي ايران والعراق سعداء من هذا الاغتيال ولكن وبدون تأخير جاء الرد من الشعبين بخروج مليوني لتشييعهم.

واكد لاريجاني ان امريكا ستنال جزاء ما قامت به قريبا وبدايته كانت بتظاهرات مليونية في العراق تنادي بطردهم.

انتهى * م م