٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٩:٥٩ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83651104
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لاریجاني:

التفرقة بين المسلمين اعطت الجرأة لامريكا واسرائيل لاعلان صفقة القرن

التفرقة بين المسلمين اعطت الجرأة لامريكا واسرائيل لاعلان صفقة القرن

طهران / 28 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي " على لاريجاني " اذا نظرنا الى تحركات الامريكيين سنرى انهم يرسمون مخططا كبيرا ضد المسلمين في اطار صفقة القرن ويهدفون لتذليلهم، مؤكدا ان ذلك نتيجة التفرقة بين الدول الاسلامية التي اعطت الجرأة للكيان الصهيوني وامريكا ان يقوما بهذا العمل المشؤوم.

 وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البيت الأبيض سينشر  تفاصيل ما يسمى "صفقة القرن"  اليوم، في حين اعتبر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صفقة القرن بالنسبة "لإسرائيل" هي فرصة القرن.

واضاف لاريجاني اليوم الثلاثاء في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي : ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية خلال السنوات الاخيرة هي مواجهة الشعب الايراني الشاملة ومنها ايجاد التفرقة وحالة اليأس في صفوفهم وعزل الشعب عن المسؤولين فهم يقومون بذلك بكل وقاحة حيث بعد اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني اعلن الرئيس الامريكي في تغريدة ان شعبي ايران والعراق سعداء من هذا الاغتيال ولكن وبدون تأخير جاء الرد من  الشعبين بخروج مليوني لتشييعهم.

واكد لاريجاني ان امريكا ستنال جزاء ما قامت به قريبا وبدايته كانت بتظاهرات مليونية في العراق تنادي بطردهم.

انتهى * م م

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