تطوير التعاون في المجالات القرآنية المختلفة بين إيران وعمان

ووفقا للسفارة الإيرانية في مسقط بسلطنة عمان، ناقش الجانبان سبل زيادة تطوير التعاون الثقافي، لا سيما في مجال المعارض والتبادلات الثقافية، وأعربا عن استعدادهما لتطوير وتعميق التعاون الثنائي في الشؤون القرآنية والثقافية.

كما قدم السيد علي موسوي زاده، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اقتراحات ، بما في ذلك حضور عمان كضيف خاص في معرض طهران الدولي الثامن والعشرين ، والذي رحب به الجانب العماني.

كما بحث السفير الإيراني في عُمان ، أقامة المعرض القرآني في مسقط بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي رحب بها وزير الاوقاف العماني.

العلاقات بين إيران وعمان في تطور دائم في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية، وتسافر وفود مختلفة من البلدين إلى عواصم البلد الاخر لبحث طرق تطوير العلاقات الثنائية.

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