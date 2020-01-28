ارتفاع إنتاج الأدوية بنسبة 29.6 بالمائة في الأشهر التسعة الماضية

ووفقا للأرقام، ارتفع إنتاج الزيوت النباتية بنسبة 9.4 في المائة خلال نفس الفترة ليصل إلى مليون و 331 الفا و800 طنا.

وانخفض إنتاج مسحوق المنظفات بنسبة 7.3 في المائة إلى 442 الف طن.

كما انخفض إنتاج إطارات السيارات بنسبة 2.1 في المائة في نفس الفترة وبلغ 164 الفا و100 طن.

في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، شهد إنتاج أنواع الورق نمواً بنسبة 6.3 بالمئة ووصل إلى 747 الفا و600 طن.

بالإضافة إلى ذلك، بحلول نهاية شهر ديسمبر ، تم إنتاج 524 الفا و800 متر مكعب من الألواح الخشبية و 100 متر مكعب من الألياف ، مما يمثل زيادة بنسبة 17.2 بالمائة وزيادة بنسبة 1.3 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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