٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83651183
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ارتفاع إنتاج الأدوية بنسبة 29.6 في المئة في الأشهر التسعة الماضية

ارتفاع إنتاج الأدوية بنسبة 29.6 في المئة في الأشهر التسعة الماضية

طهران/ 28 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، فإن الأرقام تشير الى إنتاج 36 مليارا و300 مليون عدد دواء بشري خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الإيراني (بدأ 21 مارس) ليسجل نموا بنسبة 29.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للأرقام، ارتفع إنتاج الزيوت النباتية بنسبة 9.4 في المائة خلال نفس الفترة ليصل إلى مليون و 331 الفا و800 طنا.

وانخفض إنتاج مسحوق المنظفات بنسبة 7.3 في المئة إلى 442 الف طن.

كما انخفض إنتاج إطارات السيارات بنسبة 2.1 في المئة في نفس الفترة وبلغ 164 الفا و100  طن.

في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، شهد إنتاج أنواع الورق نمواً بنسبة 6.3 بالمئة ووصل إلى 747 الفا و600  طن.

بالإضافة إلى ذلك، بحلول نهاية شهر ديسمبر ، تم إنتاج 524 الفا و800 متر مكعب من الألواح الخشبية و 100 متر مكعب من الألياف ، مما يمثل زيادة بنسبة 17.2 بالمائة وزيادة بنسبة 1.3 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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