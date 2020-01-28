البيت الابيض يسعى لاخماد صوت ظريف في المحافل الدولية

ووصف بيكو اليوم الثلاثاء في حوار مع مراسل وكالة ارنا ظريف بأنه دبلوماسي لبق الذي لايمكن تناسي تأثيره السياسي والفكري، معتبرا اياه صديقا كان له التأثير على حياته الحرفية.

واضاف ان البيت الابيض يبذل ما بوسعة لاخماد صوت وزير الخارجية الايراني في المحافل الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة ومنتدى دافوس.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد فرضت قيودا على اماكن تواجد وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له خلال زيارته الاخيرة لنيويورك بهدف المشاركة في الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في هذا الخصوص، "ان تاشيرة ظريف والوفد المرافق تتيح لهم التنقل بين مقر الامم المتحدة ومقار البعثة الدبلوماسية الايرانية في 6 اقسام، وايضا مقر اقامة السفير الايراني القريب من المنظمة الاممية.

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