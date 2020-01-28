روحاني : الانتخابات تنعكس ايجابا على قوتنا الوطنية

واضاف الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء في كلمة القاها بمراسم افتتاح الوحدة الثانية من محطة التصفية السابعة في العاصمة طهران، أن الشعب الإيراني تحلى بالمقاومة والصمود رغم اجراءات الحظر الجائرة على مدى العامين الماضيين.

وتابع : من ناحية أخرى، لم يعتقد أحد أن شعبنا سيقاوم ، فقد أخبرني اثنان من القادة الأوروبيين أن ترامب أخبرنا أن ننتظر ثلاثة أشهر حتى تنهار الجمهورية الإسلامية وينتهي كل شيء، موضحا ان هؤلاء الحمقى والمتخبطون لايعرفون المنطقة ولا يعرفون الشعب الإيراني ولا يعرفون مدى أهمية الاستقلال لشعبنا.

وأضاف الرئيس روحاني، ان الشعب الإيراني الذي واجه سنوات من القمع والاستبداد والإذلال في فترة النظام الملكي البائد، وقدم الشهداء للدفاع عن استقلاله وديمقراطيته وسيادته الوطنية، قادر اليوم على الصمود والممانعة في مواجهة الغطرسة الامريكية.

واكد بانه قلما هناك دولة في المنطقة لم يطالها الظلم والحظر الامريكي، منوها الى ممارسة الادارة الامريكية الاضطهاد بحق شعوب العراق وأفغانستان واليمن، لكنه قال ان شعوب المنطقة من لبنان وسوريا والعراق واليمن، جميعها وقفت وصمدت امام الغطرسة الامريكية وباذن الله سيكون النصر حليفها.

انتهى