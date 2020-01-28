"صفقة القرن".. زلزال سيضرب القضية الفلسطينية

وطالبت قيادات فلسطينية في حديث لمراسلنا بضرورة انهاء والانقسام الداخلي واستعادة والوحدة واجراء حوار وطني لمواجهة المخاطر التي تهدد القضية الوطنية الفلسطينية.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "خضر حبيب" إن الإعلان عن هذه الصفقة سيكون بمثابة زلزال سيضرب القضية الفلسطينية وعلى وجه الخصوص الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف "حبيب" "نحن كفلسطينيين اليوم كرأس حربة لهذه الامة في مواجهة كل الأخطار التي تتهددها، نحن معنيون بتوحيد صفنا الداخلي حول رؤية وطنية ومشروع وطني لمواجهة هذه الصفقة وكل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية والمنطقة".

وتابع "لذلك نحن معنيون بإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة، ونحن على ثقة بان هذه الصفقة فاشلة وستفشل والمشاريع الامريكية كلها فشلت وهذا المشروع سيفشل والكيان إلى زوال في سياق صمودنا وثباتنا وتضحيات شعبنا".

من ناحيته، وجه القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "عصام أبو دقة" رسالة للإدارة الامريكية قائلا" إن شعبنا الفلسطيني بكل قواه الاجتماعية والسياسية لا يمكن أن يقبل بأي حل يتعارض والحقوق المشروعة ويتجاوز قرارات الشرعية الدولية".

كما وجه رسالة ثانية للأطراف العربية التي تحاول التساوق مع الإدارة الامريكية وتمارس الضغط على الشعب الفلسطيني للقبول بما هو مطروح او ما يمسي بصفقة القرن قائلا " إن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وقادرا على افشال الصفقات والحلول التصفوية بفعل ارادته ووحدته بالميدان وقادر على تقديم مزيدا من الشهداء والجرحى".

وفي الرسالة الثالثة، طالب "أبو دقة" بضرورة الإسراع بإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني واجراء حوار وطني شامل يؤسس الى مرحلة جديدة تستنهض كل عناصر القوة والاتفاق على استراتيجية سياسية وكفاحية لتوسع قاعدة الاشتباك مع الاحتلال لان الرد البليغ على كل مخططات الاحتلال والإدارة الامريكية بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".

اما القيادي في جبهة النضال الفلسطيني "محمود الزق" فقال "المطلوب فلسطينيا انهاء الانقسام الأسود ونستعيد وحدة شعبنا حتى نستطيع ان نواجه موحدين هذه الصفقة التي توافقنا جميعا على رفضها بالمطلق".

وأضاف "أن هذه الصفقة أمريكية تعني بكل بساطة التساوق المطلق مع اليمين الإسرائيلي الفاشي الذي يرفض فكرة الدولة الفلسطينية وإعطاء شعبنا حقه في تقرير المصير، فقط موحدين يمكن ان نفشل الصفقة الامريكية السوداء".

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