نمتلك قدرات جيدة في مجال التنقيب عن المعادن

و في مراسم ازاحة الستار عن المعالجة التجريبية واستخراج العناصر النادرة في التربة والعناصر الاستراتيجية الأخرى في المركز الإيراني لبحوث معالجة المعادن ، صرح بيجمان رحيميان اليوم الثلاثاء: تمتلك منظمة الطاقة الذرية الايرانية أفضل معدات ومنشآت التنقيب لتوفير الاستثمار في هذا القطاع.

وأشار إلى بعض المناجم الثمينة للبلاد، وقال، أن منجم ساغند ( محافظة يزد وسط البلد) يوفر حاليا موارد جيدة في مجال العناصر النادرة في التربة.

وقال رحيميان وهو المدير العام لشركة انتاج المواد الخام والوقود النووي في ايران : أن توسيع الأنشطة العلمية والإنتاجية في منجم ساغند، سيحقق نتائج جيدة للبلاد في هذا القطاع، والنقطة المهمة هي ان استخراج العناصر النادرة والاستراتيجية لصناعات البلاد، وخاصة الصناعة النووية.

وأضاف، أن منظمة الطاقة الذرية قدمت أفضل منشآت الاستكشاف والمعدات بفضل الاستثمار في هذا المجال الذي يخدم نشطاء هذا المجال.

انتهى